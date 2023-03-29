ABD, Türkiye’yi Demokrasi Zirvesi’ne davet etmemişti… Beyaz Saray’dan açıklama geldi

Joe Biden yönetiminin dün başlayan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmeme kararıyla ilgili tartışmalara Washington’dan açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye ve ABD arasında NATO'nun genişlemesi ve Rusya'ya yaptırımlar gibi bir dizi başlıkta gerilim gündemdeyken, Joe Biden yönetiminin Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmemesiyle ilgili tartışmalar da sürüyor.

Biden yönetiminin en önemli dış politika girişimlerinden biri olarak görülen ve dün başlayan Demokrasi Zirvesi’nin ikincisine 120’den fazla lider davet edilirken, Türkiye’nin davetli ülkeler arasında yer almaması dikkat çekmişti. ABD’nin önde gelen yayın organlarından Foreign Policy dergisi de Türkiye ve Macaristan’a davet gitmemesiyle ilgili “Biden, kendi demokrasilerini ortadan kaldıran NATO müttefiklerini reddetti” yorumunu yapmıştı.

Yarın sona ermesi beklenen zirveyle ilgili ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI VURGUSU

Voice of America sitesinin haberine göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD liderliğindeki Demokrasi Zirvesi'ne NATO üyeleri Türkiye ve Macaristan'ın neden davet edilmediği sorusuna, “davetli listesiyle ilgili kararların, ülkelerin demokratik kurumları, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve medya özgürlüğünü destekleme iradesine göre alındığı” yanıtını verdi.

“Zirve ABD ve NATO’nun, özellikle Ukrayna konusunda birlik olunmasını istediği bir döneme denk geliyor. Acaba bu iki müttefikin davet edilmemesinin bir nedeni var mı ve NATO birliğinin önemi göz önünde bulundurulduğunda olası tepkileri konusunda bir endişe mevcut mu?” sorusunu yanıtlayan Kirby, iki NATO müttefikiyle ilişkileri ilerletme ve güçlendirme konusunda son derece kararlı olduklarını, ortak kaygı ve menfaatleri ilgilendiren pek çok farklı konuda birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ancak aynı zamanda demokratik kurumları, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve medya özgürlüğünü desteklemeye kararlı olduklarını vurgulayan Beyaz Saray yetkilisi, “Ülkelerin zirve listesine eklenip eklenmemesine ilişkin kararlar tüm bunlar göz önünde bulundurularak alındı. 2023’te yeni davet edilen ülkeler, zirvenin temalarını destekleme konusunda açık bir siyasi irade sergilemektedir” dedi.

Türkiye, 2021'deki ilk Demokrasi Zirvesi'ne davetli ülkeler arasında da yer almamıştı.

İlginizi Çekebilir Foreign Policy dikkat çekti: Biden Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi

İlginizi Çekebilir ABD'li diplomattan İncirlik önerisi: Kapatalım