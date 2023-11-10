ABD üssüne saldırı düzenlendi
Suriye'nin Humus şehrinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki üsse, insansız hava araçlarıyla saldırı yapıldı.
Suriye'de Humus’un çöl bölgesinde Ürdün sınırına yakın Tenef’te, ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda üssün hedef alındığı öğrenildi.
ABD'den yapılan açıklamada da saldırı doğrulandı. Reuters'a konuşan yetkililer, herhangi bir can kaybı veya altyapıya zarar vermeden İHA'nın vurulduğunu belirtti.
Suriye’de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.
İran destekli gruplar, Fırat Nehri’nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA’larla saldırılar yapıyor. (AA-REUTERS)