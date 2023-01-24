ABD vahşi batıya geri döndü: 24 günde 38 toplu katliam yaşandı

2023, ABD'de ölüm, şiddet ve kaosla başladı... Resmi verilere göre yeni yılın ilk 3 haftasında 38 toplu katliam yaşandı.

Sozcu.com.tr

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ABD son haftalarda arka arkaya gelen toplu katliamlarla sarsılıyor. Son 48 saat içinde California’da iki saldırı olayı meydana gelirken, Monterey Park’ta yaşanan saldırıda 11 kişi yaşamını yitirmiş, bu gece meydana gelen saldırıda ise 7 kişi ölmüştü.

Fakat yaşanan bu son iki saldırı sonrasında gözler ülkedeki şiddet olaylarına ve kontrolsüz silah sahibi olunmasına çevrildi. ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, ülkede ilk 3 hafta içerisinde toplam 38 toplu katliam meydana geldiğini duyurdu.

Analizde, “Cumartesi günü 11 kişi yaşamını yitirdi ve dünkü saldırıda da ölümler oldu. Henüz çok bir şey bilinmiyor fakat öfke ve korku görüntüleri artık ABD’de çok sıradan olmaya başladı. Gun Violence Archive’in verilerine göre 2023’ün ilk üç haftasında 38 benzer saldırı meydana geldi” denildi.

“BU KONUDA YALNIZIZ”

Goshen, California’dan Baltimore, Maryland’e kadar birçok yerde benzer saldırılar meydana geldiği kayıtlara geçerken resmi verilere göre silahla yaralanmalar 24 yaşından gençler arasında en büyük ölüm sebebi olarak belirlendi.

Öte yandan son yıllarda silahlı saldırıların giderek arttığı belirtilirken ABD’nin bu tür saldırılarda diğer ülkeleri geride bıraktığı da kaydedildi. CNN’deki analizde, “Unutmayın biz bu konuda yalnızız. Bu böyle olmak zorunda değildi. Ülkeler ölümleri durdurmak için yeni yasalar getiriyor ve bunlar işe yarıyor” ifadeleri kullanıldı.

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