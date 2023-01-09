ABD ve Yunanistan’dan Ankara’yı kızdıracak hamle: Adeta acele ediyorlar

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken tansiyonu yükseltecek bir gelişme daha yaşandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye ile Yunanistan arasında birçok farklı konuda anlaşmazlık devam ederken, endişe yaratan bir gelişme daha meydana geldi…

Yunanistan ile iş birliği yapan ABD merkezli çokuluslu petrol ve doğalgaz şirketi ExxonMobil’in, Girit açıklarında sondaj çalışmalarına hız verdiği ortaya çıktı.

“ENDİŞE ETMİYORUZ”

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’de yer alan haberde ExxonMobil’in Yunan hükümetine, “Türkiye ile yaşanan enerji hakları geriliminden endişe etmiyoruz” açıklaması yaptığı belirtildi.

ExxonMobil’in Yunan HELLENiQ Energy isimli şirket ile Ege’deki Girit adasının batısında ve güneybatısında doğal gaz ve petrol aramak için iş birliği yaptığı kaydedildi. Yunan medyasındaki haberde, “ABD’li şirket Türkiye’nin Yunanistan’a karşı saldırgan ifadelerinden endişelenmediğini ve ayrıca bölgedeki sondaj ve arama çalışmalarının takvimini hızlandırarak bir yıl önceye çekeceğini öğrendik” denildi.

“2025-2026’DA YAPILACAKTI AMA…”

ExxonMobil’in arama yapacağı bölgenin Türkiye ile Libya arasında 2019’da imzalanan mutabakatla kesiştiği de belirtildi.

Yunan medyasındaki haberde, “ExxonMobil’in 40 bin kilometrekarelik alanda yapılacak inceleme sondaj çalışmalarının daha önce planlandığı gibi 2025-2026’da değil 2024-2025 arasında yapacağı öürenildi. Şirket ayrıca Norveç merkezli sismik araştırma şirketi PGS ile de anlaştı. Gemi Kasım ayında Girit açıklarında 2 boyutlu sismik veriler toplayacak ve Şubat ayının başında da bunu bitirecek. Eğer gerek duyulursa üç boyutlu veri de toplanacak” denildi.

Sondaj çalışmasının buradan gelecek sonuca göre gelecek yıl başlayacağı da öne sürüldü.

İlginizi Çekebilir Yunan basını: 'Türk savaş uçakları, Girit'te S-300'leri arıyordu'

İlginizi Çekebilir Libya, Akdeniz’de doğalgaz sondaj çalışmaları için ENI ve BP ile anlaştı