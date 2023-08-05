ABD, Yunan adalarında yeni askeri üsler için harekete geçti

Yunanistan’da, Batı Trakya bölgesindeki Dedeağaç (Evros) ve Girit'te askeri üsleri bulunan ABD’nin, Ege’deki adalarda yeni üs kurabilmesi için değişiklik tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülerek oylandı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan’a bağlı adalarda ABD üslerinin kurulmasına ilişkin değişiklik tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülerek oylandı.

Yunanistan'daki ABD askeri varlığının, adalara özel vurgu yapılarak genişletilmesi için var olan olasılıkların araştırılması, Temsilciler Meclisi tarafından savunma bütçesi tasarısında (NDAA) oylanan bir değişiklikle sağlanacak. Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki Dedeağaç’tan (Evros) ve Girit'teki Souda askeri üssünden sonra Ege ve Akdeniz'deki diğer adalarda da üs kurmak isteyen ABD'nin harekete geçtiği haberi Yunanistan medyasında yer aldı.

Değişiklik özellikle ABD Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'ndan ilgili kongre komitelerine ABD ile Yunanistan arasındaki güvenlik ilişkisi hakkında ortak bir rapor sunmalarını talep ediyor. Senato kendi tasarısı lehinde oy kullandı ve şimdi iki yasama organı, Başkan Joe Biden'a gönderilecek nihai metni şekillendirmek için müzakerelerde bulunuyor.

Raporda şu değişiklikler bulunuyor:

– Yunanistan’da, özellikle Yunan adalarında ek üsler veya genişletilmiş bir ABD askeri varlığı olasılığının analizi.

– 14 Ekim 2023'te imzalanan güncellenmiş ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması (MDCA) kapsamında ABD'ye verilen üs haklarının açıklaması.

– MDCA'da yer alan üslerdeki ABD faaliyetlerinin ve yatırımlarının açıklaması. 2021 tarihli ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası İşbirliği Rejimi gerekliliklerine göre güvenlik alanındaki işbirliği durumunun değerlendirilmesi.

ABD ve Yunanistan son yıllarda Batı Trakya başta olmak üzer Ege ve Akdeniz’deki ortak tatbikatlarını arttırmış, ABD donanması Yunanistan’a hibe olarak yeni askeri teçhizatlar göndermişti.

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