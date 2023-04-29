ABD’den Yunanistan’a askeri yardıma devam

Amerikan ordusunun iki adet C-130 tipi nakliye uçağı Yunanistan'a verilecek. Öte yandan silah sistemlerini yenilemek için ABD hükümetinden 2 milyar doların üzerinde ek bir mali yardım paketi de yolda...

Yaşar ANTER

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Amerikan ordusunun iki adet C-130 tipi nakliye uçağının Yunanistan'a tedarikine Dışişleri Bakanlığı tarafından onay verilirken, 5'inci nesil savaş uçağı F-35'in satın alınmasına yönelik süreç ise hızla devam ettiği açıklandı.

ABD YUNANİSTAN'I SİLAHLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Yunanistan'da yayın yapan ERT televizyonunun haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan askeri teçhizat fazlasından Yunanistan'a iki C130 nakliyesi sağlanmasını onayladı ve iki adet yenisinin de satın alınmasına ilişkin anlaşmanın kısa sürede açıklanması beklendiğini belirtti.

F35'LERDE YUNANİSTAN'A TESLM EDİLECEK

Batı Trakya'da başta Dedeağaç (Evros) Limanı olmak zer yüzlerce askeri araç yığan ABD'nin F-35'lerle ilgili olarak, “Türkiye'de seçimlerin hemen ardından resmi süreci harekete geçirmek için Kongre'de gerekli olan dört imzadan sonuncusunun da atılması bekleniyor.” ifadelerine yer verildi.

Ardından Amerikalıların talebin kabul mektubunu göndermesi ve Yunanistan'ın 2028'de ilk uçağı teslim almaya başlaması hedefiyle ilgili müzakerelerin başlaması hedefleniyor.

YUNANİSTAN SİLAH SİSTEMLERİNİ YENİLEMEK İÇİN 2 MİLYAR DOLAR HARCAYACAK

Ayrıca Yunanistan'ın silah sistemlerini yenilemek için ABD hükümetinden 2 milyar doların üzerinde kredi veya kredi garantileri şeklinde ek bir mali yardım paketi alması bekleniyor. Ve bu bağlamda Yunanistan tarafından Ukrayna'ya S-300'lerin verilmesi, akabinde Patriot sistemlerinin Yunanistan tarafından teslim alınması görüşmeleri tekrar masaya geliyor.