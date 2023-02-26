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ABD’de ambulans uçağı düştü: 5 ölü

Aralarında hastanın da olduğu beş kişiyi taşıyan bir ilk yardım uçağı Nevada'nın batısında düştü ve uçakta bulunan herkes öldü.

Tayfun HOPALI / ABD
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ABD’de ambulans uçağı düştü: 5 ölü

Yetkililer uçakta bir hasta, aile üyesi, bir uçuş hemşiresi, uçuş sağlık görevlisi ve pilotun olduğunu açıkladılar.

Yerel makamlar ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu meydana gelen kazanın nedenini belirlemeye çalışıyor. Düşen uçağın şirketinin bütün uçuşları güvenlik nedeniyle durduruldu.

Amerika'da her ay yarım milyondan fazla hastanın “hava ambulansı” hizmetlerini kullandığı belirtiliyor.

Hem helikopterler hem de sabit kanatlı uçaklar sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından yaşamı tehdit eden durumlarda hastaları taşımak için kullanılıyor.

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