ABD’de başkan adayı Kennedy’den ‘hile’ iddiası

ABD’de başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde hile yapıldığını iddia etti. Kennedy Jr.'ya göre, Iowa ve New Hampshire'deki ön seçimlerde kazandığı delegeler, Joe Biden'a gidecek. Kennedy Jr., bu durumda Biden’ı yenebilmek için yüzde 80 oy alması gerektiğini söyledi.

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Eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin yeğeni ve 2024 başkanlık seçimlerine Demokrat Parti’den aday olan Robert F. Kennedy Jr., parti içinde adayların belirlenmesinde etkili üst yapı Demokratik Ulusal Komite’nin (DNC) ön seçime hile karıştırdığını savundu.

Kennedy Jr., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DNC’yi kuralları değiştirmekle eleştirdi.

“DNC, Demokrat parti içinde başka seçeneklere sahip olma veya kimin aday olacağı konusunda seçmenleri haklarından etkili bir şekilde mahrum ediyor” diyen Kennedy Jr., bunu da yeni kurallar koyarak yaptığını öne sürdü.

“KAZANDIĞIM DELEGELER BIDEN’A GİDECEK”

Kennedy Jr., “Iowa ve New Hampshire’deki ön seçimlere girmiş bir başkan adayının aldığı oylar sonraki eyaletlerde sayılmayacak. Yani, benim bu iki eyalette kazandığım delegeler Başkan Joe Biden’a gidecek” dedi.

“YÜZDE 80 OY ALMAM GEREKİYOR”

DNC içinde otomatik olarak Biden’ı destekleyen ‘süper delegeleri’ de hesaba katan Kennedy Jr., “Bu duruma göre sadece yüzde 20 kazanmak zorunda olan Biden’ı benim yenebilmem için bütün eyaletlerde yüzde 80 oy almak gerekiyor” şeklinde konuştu.

“GERÇEK BİR DEMOKRASİ YOK”

Kennedy Jr., tarihin bu döneminde birçok Amerikalının demokrasinin bozulduğuna inandığını kaydederek, “Siyasi sistem hileli, gerçekten bir demokrasi yok ve maalesef DNC bunu doğrulayacak adımlar atıyor” ifadesini kullandı. (AA)

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