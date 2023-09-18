ABD’de F-35 bilmecesi: Kaybolan uçak için halktan yardım istediler

ABD’nin Güney Carolina eyaletine bağlı Kuzey Charleston bölgesinde kaybolan F-35 uçağı için arama çalışmaları devam ediyor. Pilotun fırlatma koltuğuyla atladığı ve yaralı olarak kurtulduğu uçağın bulunması için halktan yardım istendi. Ülkede milyonlarca dolarlık uçakta neden bir takip cihazı olmadığı sorgulanıyor.

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ABD ordusunun birim fiyatı 80 milyon dolar civarında olduğu belirtilen F-35B Lightning II tipi savaş uçağı, Güney Karolina eyaletinin Charleston kentinin kuzeyinde bulunan Moultrie ve Marion gölleri yakınlarına düştü.

Pilot uçaktan fırlatma koltuğu ile atlayarak kurtuldu. ABD basınında yer alan bilgilere göre pilot, South Kenwood Drive bölgesinde bulundu. Henüz uçaktan neden atladığı bilinmeyen pilotun durumunun stabil olduğu, bölgedeki bir tıp merkezine sevk edildiği belirtildi.

F-35 uçağının bulunması için bölgede çalışma başlatıldı. Arama çalışmaları karadan ve havadan sürerken, yetkililer, yerel halktan da uçağın bulunması konusunda yardım istedi.

Charleston Ortak Üssü'nün X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Kurtarma ekiplerimizin F-35’i bulmasına yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz lütfen Üs Savunma Harekat Merkezini arayın” çağrısı yapıldı.

“NASIL OLUR DA BİR F-35'İ KAYBEDERSİNİZ?”

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nasıl olur da bir F-35’i kaybedersiniz? Nasıl olur da bir takip cihazı olmaz ve halktan ne istiyoruz? Uçağı bulup teslim etmelerini mi? ifadelerini kullandı.

“HAVADA MI, SUYUN ALTINDA MI KİMSE BİLMİYOR”

Mace, başka bir gönderide pazartesi öğleden sonra ABD Deniz Piyadeleri tarafından kendisine durum hakkında bilgi verileceğini söyledi. Mace, daha sonra “F-35’in havada mı yoksa su altında mı olduğunu kimse bilmiyor” dedi.

ABD ordusu 2018 yılında yine Güney Karolina eyaletinde meydana gelen bir kazanın ardından tüm F-35'leri geçici olarak yere indirmişti.

Havacılık şirketi Lockheed Martin'in ürettiği, 80 milyon dolara mal olan F-35'ler dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından birisi.