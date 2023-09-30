ABD’de federal hükümetin kapanması önlendi

ABD Temsilciler Meclisi'nin onayladığı geçici bütçe tasarısı, federal hükümetin 2023 mali yılının sona ermesine saatler kala kapanmasını önledi.

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ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin 2023 mali yılının sona ermesine saatler kala kapanmasını önlemek amacıyla geçici bütçe tasarısını onayladı.

Cumhuriyetçilerin kontrolünde olduğu Temsilciler Meclisi, Demokratların desteğiyle 91’e karşı 335 oyla tasarıyı kabul etti. Teklife hayır oyu kullananlar arasında 1 Demokrat temsilci ve 90 Cumhuriyetçi temsilci yer aldı.

Temsilciler Meclisinden geçen yeni tasarının bir sonraki durağı Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu olacak. Tasarı, burada da onaylanması halinde ABD Başkanı Joe Biden’ın imzasına sunulacak.

Federal hükümetin bu gece yarısından itibaren kapanmasını önlemeyi amaçlayan geçici bütçe tasarısı, 2024 mali yılı bütçesi üzerinde anlaşmaya varılması için daha fazla zaman tanıyacak.

Söz konusu tasarı, hükümetin 45 gün boyunca mevcut harcama seviyelerinde fonlanmasını ve 16 milyar dolarlık afet yardımını içerirken, tarafların henüz uzlaşamadığı Ukrayna’ya yardım ve sınır politikasındaki değişiklikleri kapsamıyor. (AA)