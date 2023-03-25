ABD’de idam mangaları geri mi dönüyor?

ABD'nin Idaho eyaleti, ölüm cezalarının infazında idam mangalarının kullanılmasını onayladı. Bazı firmaların ürettikleri ilaçların idam cezalarında kullanılmasını yasaklamasıyla ABD'de idam mangaları, gaz odası ve elektrikli sandalye gibi yöntemler yeniden gündemde. Hangi yöntemin daha insani olduğuyla ilgili tartışmalarsa sürüyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Idaho eyaletinde meclis, eyalette ölüm cezalarının infazında idam mangalarının kullanılmasını öngören bir yasa tasarısını onayladı.

Voice of America’nın aktardığı habere göre, bu kararla Mississippi, Utah, Oklahoma ve Güney Carolina’dan sonra Idaho da ülkede yıllardır kullanılmayan idam mangalarına yeşil ışık yaktı.

Bu kararın arkasında bazı ilaç şirketlerinin ürettikleri ilaçların idam cezalarının infazında kullanılmasını yasaklaması yer alıyor. Bu nedenle eyaletler, idamların infazında zehirli iğneye alternatif seçeneklere yönelirken idam mangaları da yeniden gündeme geldi.

13 YILDIR UYGULANMIYOR

ABD’de idam mangası son kez 2010’da kullanıldı.

Bir avukatı öldürdüğü suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Ronnie Lee Gardner'ın cezası, 2010 yılında Utah Eyalet Cezavi’nde infaz edilmişti. Bir sandalyeye oturtulan Gardner’in etrafı kum torbalarıyla çevrilmiş, kalbinin üzerine bir hedef işareti iliştirilmişti. Bir grup gönüllü arasından kurayla belirlenen beş cezaevi personeli, tüfeklerle 8 metre uzaklıktan Gardner’a ateş etmişti. İki dakika sonra Gardner’ın öldüğü açıklanmıştı.

ZEHİRLİ İĞNEDEN DAHA İNSANİ BİR YÖNTEM Mİ?

Aralarında Anayasa Mahkemesi yargıçlarının da bulunduğu bazı kişiler, insan bedenini kurşun yağmuruna tutmanın ortaya çıkaracağı şiddet manzarasına rağmen, idam mangalarının zehirli iğneye kıyasla daha merhametli olabileceği görüşünde.

Merkezi Washington’da bulunan İdam Cezası Bilgi Merkezi’ne göre, son 50 yıldır idam mangası kullanan tek eyalet, Utah.

Idaho eyaletinde kabul edilen tasarıya göre idam mangaları, yalnızca zehirli iğnede kullanılan ilaçların tedarikinin mümkün olmaması durumunda kullanılabilecek.

ELEKTRİKLİ SANDALYE VE GAZ ODASI DA GÜNDEMDE

Bazı eyaletlerse elektrikli sandalye ve gaz odası kullanımına yeniden onay veriyor ya da onaylamayı planlıyor.

Amherst College siyaset bilimi ve hukuk profesörü Austin Sarat, 1890-2010 yılları arasında Amerika’da infaz edilen 8 bin 776 idam cezasını incelemiş ve bunların 276’sının, yani yüzde 3,15’inin sorunlu olduğunu ortaya çıkarmıştı. Sarat’ın çalışmasına göre zehirli iğneyle idamların yüzde 7,12’si, asılarak idamların yüzde 3,12’si, elektrikli sandalye idamlarınınsa yüzde 1,92’sinde sorun çıkmıştı. Hatta 2014 yılında Oklahoma eyaletinde hükümlü Clayton Locket, damar yoluyla midazolam verildikten sonra çırpınmaya ve dişlerini sıkmaya başlamıştı.

İdam cezasının yasaklanması çağrısı yapan Sarat, bunlara kıyasla 34 idam mangası infazının hiç birinde sorun çıkmadığını kaydediyor.

İdam mangaları sivillere verilen idam cezalarının infazında hiçbir zaman ana metod olarak kullanılmadı. Bu yöntem, özellikle ABD İç Savaşı sırasında askerlikten kaçanların infazında başvurulan bir yoldu.

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