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ABD’de inşaat harcamaları martta arttı

ABD'de inşaat harcamaları, martta yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

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ABD’de inşaat harcamaları martta arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artışla 1,8 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artan verinin bu dönemde yüzde 0,1 yükselmesi öngörülüyordu. İnşaat harcamaları, şubata yüzde 0,3 azalmıştı.

Martta kamu inşaat harcamaları yüzde 0,2 ve özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,3 artış gösterdi.

İnşaat harcamaları, martta yıllık bazda da yüzde 3,8’lik artış kaydetti. (AA)

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