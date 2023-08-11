ABD’de intihar oranı artmaya başladı

ABD'de intihar vakaları artışa geçti

Sozcu.com.tr

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ABD kamu sağlığı yetkilileri, 2019 ve 2020 yıllarında düşüşe geçen intihar vakalarının 2022 ile yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, raporun ABD’deki ruh sağlığı krizini vurguladığını belirtti.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), dün ülkenin 2022 intihar raporunu yayımladı.

Buna göre, 2019 ve 2020’de düşüşe geçen intihar ölümleri, 2021’de yaklaşık yüzde 5 ve 2022’de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2.6 oranında arttı.

CDC, 2021 yılında 48 bin 183 olan intiharların 2022 yılında 49 bin 449’a yükseldiğinin altını çizdi.

EN FAZLA ERKEKLER ARASINDA GÖRÜLÜYOR

Raporda, intihar edenlerin 39 bin 255’inin erkek ve 10 bin 194’ünün ise kadınlar olduğu görüldü.

Etnik köken ve ırk olarak bakıldığında en fazla intiharın 37 bin 459 ile beyazlar arasında gerçekleşti. Yaş dağılımında en fazla intiharın 16 bin 843 ile 25-44 yaş aralığında gerçekleştiği kaydedildi. 45 yaş üstü kişilerde intiharın bir önceki yıla göre yükseldiği ayrıca tespit edildi.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Xavier Becerra raporla ilgili olarak, “On Amerikalıdan dokuzu, Amerika’nın bir akıl sağlığı kriziyle karşı karşıya olduğuna inanıyor. CDC tarafından bildirilen yeni intihar ölüm verileri bunun nedenini gösteriyor. İntihara kaybedilen bir hayat bile çok fazla. Yine de çok fazla insan yardım istemenin bir zayıflık işareti olduğuna inanıyor” açıklamasını yaptı.

RAPOR RUH SAĞLIĞI KRİZİNİ VURGULUYOR

ABD Sağlık Dairesi Başkanı Başhekim (Surgeon General) Vivek Murthy ise “Bugünün raporu, Amerika’daki yıkıcı ruh sağlığı krizinin derinliğini vurguluyor. Akıl sağlığı, zamanımızın belirleyici halk sağlığı ve toplumsal sorunu haline geldi. Çok fazla insan ve aileleri acı çekiyor ve yalnız hissediyor” dedi.