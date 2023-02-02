ABD’de konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili açıklama

Son dönemde İstanbul'daki bazı başkonsoloslukların olası bir terör tehdidi sebebiyle kapanmasıyla ilgili olarak ABD'den bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ile İsveç arasında yaşanan gerilim ve aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın İsveç ve Danimarka’da Kuran’ı Kerim yakmasından sonra bu hafta Almanya, Hollanda ve İngiltere Başkonsoloslukları olası bir terör tehdidi sebebiyle kapatıldığını duyurdu.

Bu konu ABD’de de gündem olurken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Patel kendisine yöneltilen, “Hollanda’dan sonra bugün Almanya ve İngiltere’nin İstanbul başkonsoloslukları güvenlik tehdidiyle kapatılmıştı. ABD de en son 2 gün önce güncelleme geçmiş ve başkonsoloslukta işlemler devam etmektedir. Türk yetkililerle iletişime geçtiniz mi? Bu konuda istihbarat paylaşımı oldu mu ya da güvenlik tehdidi daha ne kadar sürecek” sorusuna yanıt verdi.

“TÜRK YETKİLİLER SORUŞTURUYOR”

Patel, “Öncelikle şunu söylemek isterim ki bizim İstanbul’daki başkonsolosluğumuz açık ve hizmet vermeye devam ediyor. Diğer ülkelerin bakanlarının açıklamaları Türkiye’deki kendi diplomatik temsilciliklerini ilgilendiriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, ülke dışındaki vatandaşlarının güvenliğini her şeyden önde tutar. Bu haftanın başında ve hafta sonu ABD’nin Türkiye’deki temsilcilikleri olası terör saldırılarına karşı ABD vatandaşlarını uyarmıştı” dedi.

Patel, İstanbul’da belli yerler konusunda uyarı yapıldığına dikkat çekerek, “Türk yetkililer konuyla ilgili soruşturma yapıyor ve konuyla ilgili daha fazla bilgi için onlarla konuşmanızı tavsiye ederiz” ifadesini kullandı.

BAKAN SOYLU “PSİKOLOJİK HARP” DEMİŞTİ

ABD’li yetkililer Türk makamların soruşturma yaptığını açıklarken, İçişleri Bakanı Soylu dün başkonsoloslukların kapatılmasına tepki göstermişti.

Soylu, “60 milyon turist hedefi koyduğumuz bir günde, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye'ye karşı yeni bir psikolojik harp başlattılar. İstedikleri kişileri hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler, şimdi Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız” demişti.

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