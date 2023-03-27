ABD’de okula saldırı: 6 ölü

ABD’nin Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

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Tennessee’deki Nashville şehrinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda silahlı saldırı gerçekleşti.

Anaokulu ile 6. sınıf arasında yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu okula sabah saatlerinde giren saldırgan 3'ü çocuk 3'ü okul görevlisi 6 kişiyi öldürdü. Olayda birçok kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Metro Nashville Polis Departmanı, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirdi.

Saldırganın kimliği açıklanmazken, silahlı saldırıyı neden yaptığı konusunda bilgi paylaşılmadı.

BIDEN BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da, Nashville’deki saldırı hakkında Başkan Joe Biden’ın bilgilendirildiği kaydedildi.

Saldırıyla ilgili incelemeler devam ediyor.

Education Week tarafından derlenen verilere göre, ABD’de 2023 yılında 23 Mart tarihine kadar ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan 12 okul silahlı saldırısı gerçekleşti.

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