ABD’de polis şiddeti yine can aldı, görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

Tyre Nichols, ABD'de polis tarafından 7 Ocak'ta dövüldükten üç gün sonra, hastanede hayatını kaybetti. Nichols'un acı içinde annesine seslendiği anlar polisin vücut kamerasına yansırken Başkan Joe Biden görüntüleri izlerken öfkelendiğini ve derinden acı duyduğunu açıkladı.

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ABD’de Tennessee eyaletinin Memphis kentinde 7 Ocakta dikkatsiz araç kullandığı için polis tarafından durdurulan ve siyahi polisler tarafından dövüldükten üç gün sonra, hastanede hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols’ın olay anından görüntüleri yayınlandı.

Dakikalarca polisler tarafından dövülen Nichols’un acı içinde annesine seslendiği anlar, polisin vücut kamerasına yansıdı.

Olaya karışan Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III ve Justin Smith adlı 5 polisin, Perşembe günü polis gücüyle ilişiği kesildiği ve haklarında dava açıldığı ifade edildi.

Görüntülerin dün yayınlanmasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, görüntüleri izlerken öfkelendiğini ve derinden acı duyduğunu belirtti. Biden olayın barışçıl bir şekilde protesto edilmesi için halka çağrıda bulundu.

(DHA)