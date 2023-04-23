ABD’de silahlı saldırı: 9 yaralı
ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Jasper İlçe Şerifi Ofisinden yapılan açıklamada, Jasper’de bir evde düzenlenen parti sonrası gerçekleştirilen saldırıda en az 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
Polisin, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, ilçenin kuzey bölgesindeki evde yaşanan olayın sebebinin bilinmediği, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
Paylaşımda, Jasper Memorial Hastanesine nakledilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. (AA)