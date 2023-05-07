ABD’de silahlı saldırı: AVM’yi bastı, çok sayıda ölü var

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir AVM'ye saldıran bir adam ölüm saçtı.

Sozcu.com.tr

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Son aylarda silahlı saldırıların arttığı ABD’de dün yine dehşet yaşandı…

Teksas eyaletindeki Allen Premium Outlets isimli alışveriş merkezine giren bir saldırgan etrafa ateş açtı. Görgü tanıkları saldırganın etrafa rastgele ateş açtığını söylerken, ilk belirlemelere göre 8 kişiyi öldürdüğü ve 7 kişiyi de yaraladığı açıklandı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve ölü sayısının 9 olduğunu duyururken, yaralananlardan 3’ünün durumunun ise ağır olduğunu belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda saldırganın etrafa ateş açtığı ve en az 30 el ateş edildiği de belirtildi. Görgü tanıkları yaşamını yitirenler arasında çocukların olduğunu da belirtti.

Allen bölgesinde yaşanan saldırı ile ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden bir açıklama yaptı ve yerel yetkililere yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

ABD’de son dönemde silahlı saldırıların sayısı giderek artıyor. Kayıtlara göre 2023’ün ilk 5 ayında en az 198 silahlı saldırı meydana geldi. Bu sayı 2016’dan beri en yüksek seviyede.

KURBANLAR 5-51 YAŞINDA

Yapılan açıklamada saldırganın tek başına hareket ettiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Hastane yönetimi ise saldırıda yaşamını yitirenlerin 5 ile 51 yaş aralığında olduğunu duyurdu.

Görgü tanıkları saldırganın tamamen siyah giyindiğini ve üzerinde savaş aksesuarları olduğunu söyledi. İsminin açıklamayan bir görgü tanığı, “Ben 10 el ateş edildiğini duydum. Daha sonra 10-15 el daha ateş açıldı. Hepimiz yelekli ve simsiyah giyinmiş birini gördük. Bu adam herkese ateş ediyordu. Biz de mağazaya girip sığındık” dedi.

NEREDEYSE HERKES RUHSATSIZ SİLAH ALABİLİYOR

Teksas eyaletinde yasalar, silah alımını ve kullanımını kolaylaştırıyor…

Teksas’ta 21 yaşın ve üzerindeki vatadanşlar ruhsata gerek olmaksızın silah satın alıp, taşıyabiliyor. Sicili temiz olan Teksaslıların ağır silah silah alması için ise bazı kısıtlamalar bulunuyor.

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