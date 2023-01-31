ABD’de siyahi Nichols’ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

ABD'nin Tennessee eyaletinde siyahi Tyre Nichols'ın 7 Ocak'ta polislerce dövülmesi ve kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetmesine ilişkin görevden uzaklaştırılan polis sayısı 6'ya çıktı.

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Memphis polisinin basına verdiği bilgilere göre, devam eden iç soruşturma kapsamında 1 polis daha görevden uzaklaştırıldı ve böylece görevden uzaklaştırılan polis sayısı 6’ya yükseldi.

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Polis memuru Preston Hepmhill, ücretsiz idari izne çıkarıldı.

Söz konusu polis memurları, “görevi kötüye kullanma, baskı, ikinci derece cinayet, ağırlaştırılmış saldırı ve ağır adam kaçırma dahil olmak üzere birçok suçlamayla yargılanacak.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde siyahi Nichols’un gözaltına alınma sırasında polisler tarafından feci şekilde dövüldüğü görülüyor.

Nichols’ı döven polislerin bağlı bulunduğu birim kalıcı olarak lağvedilmişti.

OLAY

Memphis’te FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tyre Nichols, 7 Ocak’ta polis tarafından “dikkatsiz araç kullandığı” gerekçesiyle durdurulmuştu. Gözaltına alınmaya karşı koyan genç, polis tarafından feci şekilde dövülmüştü.

Hastaneye kaldırılan siyahi genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Olayın görüntü kayıtlarına göre, polisin araçtan indirip feci şekilde darbettiği Nichols, “Hiçbir şey yapmadım. Tamam yerdeyim. Şimdi gerçekten çok yaptınız. Sadece evime gitmeye çalışıyorum. Durun, hiçbir şey yapmadım.” demişti.

Polisler, siyahi gence elektroşok tabancası kullanmış ve biber gazı sıkmıştı.

Polislerden üçü Nichols’ı tutarken diğerinin de kafasını tekmelemesi şiddetin boyutunu gözler önüne sermişti.

Genç, evi yakınlarda sayılabilecek annesine sesini duyurmaya çalışarak “Anne, anne.” diye bağırırken polislerin de yerde yatar veya oturur vaziyetteyken Nichols’a şiddet uygulamaya devam ettiği hatta yüzünü tekmelediği görülmüştü.

Polislerin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmamış hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols’a hiçbir tıbbi müdahale yapmamıştı.

Söz konusu 30 dakikada, polislerin Nichols’ın çevresinde olup günlük konuşmalarına devam etmesi dikkati çekmişti.

Memphis Polis Teşkilatı tarafından açılan iç soruşturma sonucu tamamı siyahi olan polisler Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. ve Justin Smith görevden alınmıştı.

Görüntülerin yayımlanmasının ardından dün Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Nichols’ın arabasını arayan polisler, araçta uyuşturucu veya yasa dışı herhangi bir madde bulamamıştı.

Tennessee’de ikinci derecede cinayet işleyenlere 15 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. (AA)

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