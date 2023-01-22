ABD’de şok: Silahlı saldırı meydana geldi, ölü ve yaralılar var

California'daki Çin yeni yılı kutlamasında silahlı saldırı meydana geldi. Güvenlik güçleri olay yerine giderken ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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ABD Cumartesi gecesi korkunç bir saldırı ile sarsıldı… California’daki Monterey Park’ta yerel saatle 22.00 sularında düzenlenen Çin yeni yılı kutlamaları sırasında silahlı saldırı meydana geldi.

Los Angeles Times’ın haberinde bir saldırı meydana geldiği ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sabah saatlerinde bölgede düzenlenen kutlamalara on binlerce insan katılırken, görgü tanıkları elinde makineli bir tüfek olan bir adamın saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Monterey Park, Los Angeles şehir merkezine 11 kilometre uzaklıkta bir yerleşim yeri olarak biliniyor. Bölgede ağırlıklı olarak göçmenlerin bulunuyor.