ABD’de tropik fırtınaların ardından aşırı sıcak hava uyarısı verildi

ABD'de tropik fırtınaların ardından ortabatı ve güney eyaletleri için sıcak hava uyarısı verildi.

Sozcu.com.tr

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ABD Meteoroloji Servisinin (NWS) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Hillary ve Harold tropikal fırtınaları sonrası ülkenin ortabatı ve güney eyaletlerinde etkisini gösteren yüksek basınç alanının sıcak havaya neden olduğu belirtildi.

Tehlikeli sıcak hava dalgasının ABD nüfusunun yüzde 20’sinden fazlasına karşılık gelen 68,8 milyon insanı etkilediği bildirildi.

ABD’nin Chicago, Houston ve Minneapolis kentlerinde hissedilen sıcaklık 43 derece ölçüldü, ortabatı eyaletlerinde sıcaklıkların aylık ortalamanın üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Güney California’yı 84 yıl sonra vuran ilk tropikal fırtına olduğu vurgulanan Hillary ve Texas’ı etkisi altına alan Harold tropikal fırtınasının ardından sel ve toprak kaymaları yaşanmıştı.

ABD’nin güneydoğusundaki Dominik Cumhuriyeti ve Haiti’nin üzerinde bulunduğu Hispaniola Adası ile Porto Riko’da karaya vuran Franklin tropikal fırtınasının, ölümcül toprak kaymaları ve sellere neden olabileceği duyurulmuştu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, bu yılki kasırga sezonunun normalin üzerinde olacağı uyarısında bulunarak, 14 ile 21 arasında fırtına beklendiğini bildirmişti.

Beklenen fırtınaların 6 ila 11’inin kasırgaya, 2 ila 5’inin ise büyük kasırgaya dönüşme ihtimalinin bulunduğu kaydedilmişti. (AA)

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