ABD’de Türkiye uyarısı: Galata, Taksim ve İstiklal’e dikkat çektiler

ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak İstanbul'da olası bir saldırı uyarısında bulundu. Dört gün önce de benzer bir uyarıda bulunan ABD'li yetkililer Amerikan vatandaşlarını uyardı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ile Batı ülkeleri arasındaki “seyahat uyarısı gerilimi” tırmanıyor… Geçen hafta ABD, Almanya, Fransa ve İtalya’nın Ankara’daki büyükelçilikleri vatandaşlarına uyarıda bulunarak İstanbul’da olası bir saldırı meydana gelebileceğini duyurmuştu.

Buna misilleme olarak ise Ankara, Cumartesi günü dışişleri bakanlığı aracılığıyla Türk vatandaşlarına uyarmış ve ABD ve Avrupa’ya gideceklerin dikkatli olmasını istemişti.

Bugün, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği bir uyarı daha yaptı. Kurumun resmi Twitter hesabından da paylaşılan açıklamada, Türkiye’deki ABD’lilerin dikkatli olması istendi. İsveç ve Danimarka’yla yaşanan Kuran’ı Kerim yakma skandalı sonrasında İstanbul’daki kilise, sinagog ve diplomatik temsilciliklere saldırı gerçekleşebileceği iddia edildi.

Son dört gün içinde ikinci kez yapılan uyarıda, “Teröristlerden karşı saldırı gelebilir” denilirken “özellikle batılıların” sık ziyaret ettiği Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal’e dikkat çekildi. Açıklamada Türk yetkililerin soruşturmayı sürdürdüğü de belirtildi.

BÜYÜKELÇİLİĞİN ABD’LİLERE TAVSİYESİ

– Batılıların yoğun olarak gittiği yerlerde tetikte olun.

– Kalabalığa karışmayın.

– Dikkat çekmeyin.

– Etrafınızda olanları takip edin.

– Yerel medyayı takip edin.

– İnternet sitemizdeki uyarılar bölümüne bakın.

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