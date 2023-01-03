ABD’de uçuruma yuvarlanan arabadan mucize kurtuluş

ABD'nin California eyaletinde ikisi çocuk 4 kişilik bir aile, araçlarıyla birlikte Pasifik Okyanusu kıyısında uçuruma yuvarlandı. Yetkililer, ailenin kazadan canlı kurtulmasını mucize olarak değerlendirirken ailenin helikopterle kurtarılma anları, ekiplerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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California’nın Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Pasifik Kıyısı otoyolunda, dün, birçok aracın kaza yaptığı ‘Şeytanın Kaydırağı’ bölümünde 4 kişilik bir ailenin bulunduğu binek araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkarak kıyı şeridindeki uçuruma yuvarlandı.

Yerel polis, California Otoyol Devriyesi ve itfaiyenin ortaklaşa düzenlediği kurtarma operasyonunda aile bireyleri, hurdaya dönen araçtan helikopterle canlı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Helikopterle kurtarılma anları ekiplerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD basınına açıklama yaparak aileyi aracın içinde bilinçleri açık bir şekilde bulduklarını ifade eden California İtfaiyesi’nden Brian Pottenger, “Oraya uçuruma düşen arabalar için sürekli gidiyoruz ve asla hayatta kalmıyorlar. Bu mutlak bir mucizeydi” dedi.