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ABD’den Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıya kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınadı.

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ABD’den Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıya kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, yaptığı yazılı açıklamada, “ABD, gün içinde Tahran’daki Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı kınıyor. (Azerbaycan) Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev’in bu kabul edilemez şiddet olayının derhal soruşturulması çağrısını yineliyoruz. Bugün hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine ve sevenlerine en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Diplomatlar veya diplomatik tesislere yönelik saldırıları kabul edilemez olarak niteleyen Price, İran hükümetine, ülkedeki yabancı diplomatları korumak için Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki sorumluluğunu hatırlattıklarını kaydetti. (AA)

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