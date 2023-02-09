ABD’den Çin’e kınama

ABD Temsilciler Meclisinde milletvekilleri, ABD hava sahasında tespit edilen ve 4 Şubat'ta ABD ordusunca düşürülen "casus balon" hadisesi nedeniyle Çin'i kınayan karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

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ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde milletvekilleri, “Çin Komünist Partisinin, ABD toprakları üzerinde yüksek irtifa balonu kullanarak ABD egemenliğini küstahça ihlal etmesinin kınanması” başlıklı karar tasarısını oyladı.

Hiçbir milletvekilinin karşı çıkmadığı tasarı, 419 milletvekilinin “evet” oyuyla kabul edildi.

Karar kapsamında Çin Komünist Partisinin, ABD’nin egemenliğini ihlal eden ve istihbarat toplama girişimi hakkında yanlış iddialarla uluslararası toplumu aldatma çabaları da kınandı.

Bu gibi adımların önlenmesi için derhal gerekli adımların atılması çağrısı yapılan kararda, Joe Biden yönetiminin, söz konusu balonun hangi bilgileri toplayabildiği, Çin ile “casus balon” hakkında yapılan görüşmelerin detayları gibi konularda Kongre’yi bilgilendirmesi istendi.

ÇİN’DEN RET

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, ABD’nin balonu güç kullanarak düşürmeyi tercih ederek uluslararası teamülleri ihlal ettiğini ve kötü bir emsal oluşturduğunu belirtti.

Washington’ın olayın ardından iki ülke savunma bakanları arasında telefon görüşmesi yapılmasını teklif ettiğini aktaran Tan, “ABD’nin sorumsuz ve ciddi şekilde hatalı tavrı, iki ülke orduları arasında uygun diyalog ve iletişim ortamının oluşmasını engellediğinden Çin, ABD’nin savunma bakanları arasında telefon görüşmesi yapılması önerisini reddetmiştir.” dedi.

Tan, Çin’in balon krizine benzer durumlarda gereken araçlara başvurma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı da, 4 Şubat’ta balonun düşürülmesinin ardından Bakan Lloyd Austin ile Çinli mevkidaşı Vey Fınghı arasında telefon görüşmesi teklifinin yapıldığını, ancak muhataplarının reddettiğini bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, “ABD ile Çin ilişkilerini sorumlu şekilde yürütmek için iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle ordular arası iletişim bu tür anlarda büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı. (AA)