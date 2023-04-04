ABD’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyükelçi çıkışına yanıt geldi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine tepki gösteren Erdoğan'a yanıt Washington'dan geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği “ABD Büyükelçisi” polemiğine Washington’dan yanıt geldi…

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 29 Mart’ta ziyaret etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisini çekmişti.

Erdoğan, önceki gün katıldığı etkinlikte, “Amerika’ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden’ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor Bay Kemal’i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı’dır” demişti.

“BU RUTİN BİR GÖRÜŞME”

Erdoğan’ın bu sözlerine Washington’dan yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında görevli büyükelçilerinin, tüm taraflara görüşmesinin rutin olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü, VOA Türkçe'nin sorusuna cevaben yaptığı açıklamada, “Yurtdışında görevli ABD Büyükelçileri, görev yaptıkları ülkelerdeki gelişmeleri anlamaya yönelik rutin diplomatik görevlerinin bir parçası olarak hükümet üyeleri, basın, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum ve diplomatik meslektaşlarıyla düzenli olarak biraraya gelmekte. Aynı durum Türkiye’de, Büyükelçi Flake için de geçerli'' dedi.

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Aralık'taki seçimlerde ABD'ye ders verilmesi gerektiği yönündeki sözleriyle ilgili VOA Türkçe'nin yorum talebini ise yanıtsız bıraktı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından 29 Mart'ta yapılan paylaşımında, Kılıçdaroğlu ile ABD Büyükelçisi Flake'in fotoğrafına yer verilmiş ve “Büyükelçi Flake, ülkelerimizin ortak ilgi alanındaki konularda Türk siyasi partileriyle sürdürülen diyaloglar kapsamında bugün Kılıçdaroğlu ile görüştü. Flake, depremlerdeki can kayıpları için taziyelerini sundu ve ABD'nin dayanışmasını ifade etti” denilmişti.

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