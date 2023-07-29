ABD’den darbeyle devrilen Nijer liderine destek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Birkaç kişinin eylemleri Nijer halkı yararına olan ABD yardımını tehdit ediyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin desteğini yinelemek için Nijer’deki darbede alıkonulan Devlet Başkanı Mohamed Bazoum ile konuştuğunu belirterek, “Birkaç kişinin eylemleri, Nijer halkının yararına olan yüz milyonlarca dolarlık ABD yardımını tehdit ediyor” dedi.

Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bazoum’un devam eden liderliğine sarsılmaz desteğimizi yinelemek için Nijer Devlet Başkanı Bazoum ve eski Başkan Issoufou ile konuştuk” ifadelerini kullandı.

Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Nijer konusunu ele aldıklarını da belirterek “Ortak kaygılarımızı ve Başkan Bazoum’u Nijer’in demokratik olarak seçilmiş lideri olarak geri getirmenin acil gereğini tartıştık” açıklamasında bulundu.

FRANSA: DARBE YÖNETİMİNİ TANIMIYORUZ

Nijer Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdourahmane Tchiani’nin devlet televizyonunda geçiş yönetiminin başına geçtiğini söylemesinin ardından Fransa tarafından yapılan açıklamada da darbecilere tepki yer aldı.

Açıklamada, “Nijer halkı tarafından demokratik olarak seçilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Nijer Cumhuriyeti’nin tek Başkanıdır. Fransa, General Tchiani liderliğindeki askeri darbeden ortaya çıkan yetkilileri tanımıyor. Uluslararası toplumun, Nijer’de anayasal düzenin ve demokratik olarak seçilmiş sivil hükümetin derhal yeniden tesis edilmesi yönündeki açık taleplerini en güçlü ifadelerle yineliyoruz” denildi. (DHA)

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