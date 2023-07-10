ABD’den Erdoğan’ın AB çıkışına yanıt: İkisi arasında

Yarın düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan'a yanıt Washington'dan geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üye olma isteğini daima desteklediğini ve desteklemeye devam ettiğini fakat başvuru sürecinin Türkiye ile AB arasında olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray’ın Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, “Odağımız NATO ittifakına katılmaya hazır İsveç’te” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Bu hafta Litvanya’da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Ama Vilnius'ta da sesleneceğim. Önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, biz de Finlandiya'da olduğu gibi İsveç'in önünü açalım” demişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la görüşeceğini söyleyen Erdoğan “Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz” yorumunu yaparken bu açıklama gündem olmuştu.

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