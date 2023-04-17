ABD’den Türkiye’yle ilgili F-16 kararı

ABD Dışişleri, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini Kongreye iletti.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yeni F-16 savaş uçaklarını ve mevcut F-16 filosu için modernizasyon kitlerini alması gerektiğini, bunun NATO için önemli olduğunu belirtmişti.

KONGREYE İLETİLDİ

Bu açıklamadan sonra ABD’den dikkat çeken bir karar geldi.

ABD Dışişleri, Türkiye’ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini Kongreye iletti.

YUNANİSTAN VURGUSUNDA BULUNMUŞTU

Öte yandan Blinken, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerine dikkat çekerek, “Türkiye, Yunanistan veya başka bir NATO müttefikiyle ilgili çabalarımızın odak noktası, tam olarak birbirleriyle uyumlu olmaları için ihtiyaçları olan ekipman ve teknolojiye sahip olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda, tabii ki aralarındaki herhangi bir anlaşmazlık varsa, sağladığımız herhangi bir ekipman veya teknolojinin bu anlaşmazlıklarda kullanılmamasını sağlıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.