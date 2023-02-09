ABD’den İran petrolünün üretimi, satışı ve sevkiyatında rol oynayan 9 şirkete yaptırım

ABD yönetimi, İran petrolünün ve petrokimya ürünlerinin üretimi, satışı ve sevkiyatında önemli bir rol oynayan 9 şirketi yaptırım listesine ekledi.

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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) İran’ın petrokimya ve petrolünün üretimi, satışı ve Asya’daki alıcılara sevkiyatında rol oynayan şirketlere yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Bu kapsamda 9 şirketin yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, bu şirketlerin 6’sının İran merkezli petrokimya üreticileri veya yan kuruluşları, 3’ünün ise daha önce yaptırım uygulanan Triliance Petrochemical şirketi adına petrol ve petrokimya ürünlerinin satışı ile sevkiyatını kolaylaştıran Malezya ve Singapur’daki şirketler olduğu bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın ABD yaptırımlarını ihlal ederek petrokimya ve petrol ürünlerini satmak için Doğu Asya’daki alıcılara giderek daha fazla yöneldiğini belirtti.

Nelson, “ABD, Tahran’ın yasa dışı gelir kaynaklarını hedef almaya odaklanmaya devam ediyor ve bu ticareti kasten kolaylaştıranlara karşı yaptırımlarını uygulamayı sürdürecek.” ifadesini kullandı. (AA)