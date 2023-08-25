ABD’den İsrail ve Filistinlilere çağrı

ABD, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik ırkçı sözlerinin ardından tarafları, gerginliği artıracak yorumlar yapmaktan kaçınmaya çağırdı.

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ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Tarafların, gerilimi artıracak ve müzakere edilmiş iki devletli çözümü ilerletme çabalarını baltalayacak eylem, yorum ve söylemlerden kaçınmaları gerektiğini” söyledi.

Sözcü, İsrailliler ve Filistinlilerin hareket özgürlüğü de dahil olmak üzere eşit düzeyde özgürlük ve güvenlikten yararlanmayı hak ettiğini ile getirdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Filistinlilere yönelik ırkçı sözlerini kınamıştı.

Filistinlilere karşı ırkçı söylemleri ve kışkırtıcı eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, dün İsrail’in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Yahudilerin hareket özgürlüğünün Filistinlilerin özgürlüğünden daha önemli olduğunu söylemişti.

Ben-Gvir, tartıştığı gazeteciye hitaben, “Benim, eşimin ve çocuklarımın Yahuda ve Samiriye’de (fanatik Yahudilerin Batı Şeria’ya verdikleri isim) seyahat etme hakkı Arapların seyahat etme hakkından daha önemli. Üzgünüm Muhammed, ama gerçek bu.” ifadesini kullanmıştı.

Ben-Gvir’in ifadelerine sosyal medyada gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tepki göstermişti. (AA)