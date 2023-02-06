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ABD’den korkunç depreme yanıt: Bizzat Biden yönlendirdi

Türkiye korkunç bir depremle yeni haftaya bir facia ile uyanırken ABD'den jet bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:06 - 06 Şubat 2023 Güncellenme:
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ABD’den korkunç depreme yanıt: Bizzat Biden yönlendirdi

Deprem felaketinden sonra yapılan yardım çağrılarına ABD’den yanıt geldi… ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “ABD Başkanı Biden, USAID ve diğer federal hükümet ortaklarını Türkiye ve Suriye’deki depremden etkilenen bölgeler için yardım seçeneklerini değerlendiriyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, yıkıcı deprem ile bilgiler dolayısıyla derin bir endişe duyulduğu belirtildi.

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