ABD’den Orta Doğu çok konuşulacak hamle

ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu Sözcüsü Timothy Hawkins, ABD donanmasının 154 Tomahawk füzesi taşıma kapasitesine sahip bir güdümlü füze denizaltısını Orta Doğu'ya konuşlandırdığını bildirdi.

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ABD’den Orta Doğu çok konuşulacak bir hamle geldi.

Georgia eyaletindeki Kings Bay’den gelen ve nükleer güçle çalışan denizaltının cuma günü Süveyş Kanalı’ndan geçtiğini belirten Hawkins, “154’e kadar Tomahawk kara saldırı seyir füzesi taşıma kapasitesine sahip ve bölgesel deniz güvenliği ve istikrarının sağlanmasına yardımcı olmak üzere ABD 5. Filosu’na konuşlandırıldı.” ifadelerini kullandı.

YORUM YAPILMADI

Euronews'de yer alan habere göre; Hawkins, denizaltının neden ve hangi görev için konuşlandırıldığına dair yorum yapmadı.

Bu hamle, son dönemde yaşanan gerginlikler sonrası İran’a yönelik bir “güç gösterisi” olarak değerlendiriliyor.

5. Filo, Basra Körfezi’nde tüm petrol sevkiyatlarının yüzde 20’sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı’nda devriye geziyor. Filonun görev bölgesi, Yemen Babülmendep Boğazı’ndan Süveyş Kanalı’na kadar uzanan Kızıldeniz’i de kapsıyor.

İRAN İDDİALARI REDDETMİŞTİ

ABD, İsrail ve İngiltere, son yıllarda İran’ı petrol tankerlerini ve ticari gemilerini hedef almakla suçluyor. Tahran ise bu iddiaları reddediyor. ABD Donanması da İran güçleriyle denizde gergin karşılaşmaların yaşandığını bildiriyor.

ABD geçtiğimiz ay Suriye’nin kuzeydoğusunda ABD’li bir kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı bir roket saldırısı sonrası Suriye’deki İran destekli güçlere karşı hava saldırıları başlatmıştı.

IRAK VE SURİYE’DE KULLANILMIŞTI

Savaş gemileri ya da denizaltılardan fırlatılan Tomahawk seyir füzeleri 2 bin 500 kilometreye kadar uzaklıkta bulunan hedefleri vurabilme özelliğine sahip.

Bu füzeler özellikle 2003 yılında Irak işgalinin başlangıcında ve 2018’de Suriye’de kullanılmıştı.

İran’ın Ukrayna’daki Rus güçlerine insansız hava araçları tedarik etmesi, ABD ile İran arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Tahran Moskova’nın yanı sıra geçtiğimiz ay İran ve Suudi Arabistan arasında diplomatik bağların yeniden kurulmasına aracılık eden Çin ile de ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor.

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