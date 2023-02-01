ABD’den Pekin’e yapılacak kritik ziyaret Çin medyasında…

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın gelecek hafta başında Pekin'e beklenen ziyareti öncesinde Çin medyasında "Washington'ın, Çin'i çevreleme takıntısından vazgeçmesi gerektiği" mesajı öne çıktı.

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Ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin yayın organı “Halkın Günlüğü” gazetesinde yayımlanan yorum yazısında, iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının, ilişkilerin ilerletilmesine engel oluşturmaması gerektiği vurgulandı.

Gazetenin uluslararası ilişkiler alanında stratejik konulardaki yorum yazılarında mahlas olarak kullandığı “Cong Şıng” imzasıyla yayımlanan anonim makalede, Washington yönetiminin “kör Çin karşıtlığını” terk etmesi gerektiği belirtilerek, “ABD, Çin’i çevreleme takıntısından vazgeçmeli.” ifadesine yer verildi.

Makalede, Devlet Başkanı Şi Cinping’in geçen yıl Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Zirvesi’nde ABD’li mevkidaşı Joe Biden ile görüşmesinde dile getirdiği talepler hatırlatılarak, “Washington’ın yeni bir Soğuk Savaş yaratmaktan kaçınması ve müttefikleriyle Çin’e karşı bir blok oluşturmaya çalışmaktan vazgeçmesi” gerektiğine işaret edildi.

ABD’nin Çin ile ilişkileri sürdürmek istiyorsa Tayvan’ın bağımsızlığı desteklememesi gerektiği belirtilen makalede, “Tayvan sorunu, Çin’in en temel çıkarı ve Çin-ABD ilişkilerinin siyasi zemini, aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgisidir.” değerlendirmesi yapıldı.

Blinken’in ziyaret programı henüz açıklamazken, ABD’li bakanın bu hafta sonunda Pekin’e ulaşması ve gelecek haftanın başında Çinli mevkidaşı Çin Gang ile görüşmesi bekleniyor.

Blinken, 5 yıl aradan sonra Çin’i ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı olacak. En son eski Bakan Mike Pompeo, 2018’de Pekin’i ziyaret etmişti. (AA)

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