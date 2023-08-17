ABD’den Rusya’ya ‘Navalnıy’ yaptırımı

ABD yönetimi, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi olayına karışan 4 kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı.

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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), Navalnıy’ın 3 yıl önce zehirlenmesinden Rusya’yı sorumlu tutmak için bir kez daha harekete geçtiği bildirildi.

Navalnıy’ın Ocak 2021’de Rusya’ya dönüşünde hapse atıldığı anımsatılan açıklamada, 4 Ağustos’ta da “aşırılıkçılık” suçlamalarıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, OFAC’ın Navalnıy’ın zehirlenmesi olayına karışan Alexey Alexandrovich Alexandrov, Konstantin Kudryavtsev, Ivan Vladimirovich Osipov ve Vladimir Alexandrovich Panyaev’e yaptırım uygulanacağı aktarıldı. Söz konusu kişilerin, 2021’de de yaptırım kapsamına alındığı belirtildi.

“KREMLİN’İN GÖNÜLLÜ İNFAZCILARI”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, Ukrayna’ya karşı sebepsiz bir savaş yürütmenin yanı sıra Rus halkının insan haklarını ihlal etmenin de sonuçları olduğunu yaptırımlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yönetimine hatırlattıklarını ifade etti.

Navalnıy’a yönelik 2020’deki suikast girişiminin Kremlin’in “insan haklarını hor görmesini” temsil ettiğini belirten Nelson, Kremlin’in “gönüllü infazcılarından” hesap sormak için ellerindeki yetkilileri kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.

VİZE KISITLAMASI GETİRİLDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da konuya ilişkin yazılı açıklamasında, söz konusu kişilere “ağır bir insan hakları ihlaline” karıştıkları için vize kısıtlamaları uyguladıklarını bildirdi.

Bugünkü yaptırımların Rusya’ya uluslararası kabul görmüş insan haklarını ihlal etmenin sonuçları olduğunu hatırlattığını söyleyen Miller, ABD’nin bu tür eylemlerde hesap verebilirliği teşvik etmek için yetkilerini kullanmayı sürdüreceğini ifade etti.

Miller, Navalnıy’a yönelik adaletsizliği kınadıklarını belirterek, Navalnıy’ın derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.

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