ABD Başkanı Biden duyurdu! Rusya’yı zor duruma sokacak adım

ABD'li üst düzey yetkililerin Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini duyurmasının ardından ABD Başkanı Biden'dan beklenen açıklama geldi. Biden, Abramsların "dünyanın en yetenekli tankları" olduğunu belirterek, 31 Abrams tankının Ukrayna'nın stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da yaptığı basın açıklamasında, Ukrayna’ya bir Ukrayna taburuna denk gelen 31 adet M1 Abrams tankı temin edileceğini duyurdu.

Tankların Ukrayna’nın topraklarını savunma ve stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını kaydeden Biden, “Abrams tankları dünyanın en yetenekli tankları.” değerlendirmesinde bulundu.

“TANKLARIN TEMİNATI ZAMAN ALACAK”

Biden, tankların bakım ve idaresinin son derece karmaşık olduğunu ve bu kapsamda Ukraynalı askerlere en kısa sürede lojistik, bakım ve tankların kullanımı konusunda eğitim vereceklerini belirtti.

“Tankların teminatı zaman alacak.” diyen Biden, Ukraynalıların Abrams tanklarını savunmalarına entegre etmeye tamamen hazır olduklarında teslimatın gerçekleştirileceğini aktardı.

Müttefiklerin Ukrayna’ya yardımlarının da bu kapsamda değerli olduğunu vurgulayan Biden, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarını verme kararından dolayı Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’a minnettar olduğunu söyledi.

BIDEN’DAN İTTİFAK ÜLKELERİNE TEŞEKKÜR

Biden, “Şansölye’ye liderliği ve Ukrayna’yı desteklemek için ortak çabalarımıza olan kararlı bağlılığı için teşekkür etmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

Biden, ittifakın diğer üyeleri İngiltere, Hollanda, Kanada, Slovakya, Norveç, Fransa, Polonya, Danimarka, Estonya, Letonya ve Litvanya’nın yanı sıra Finlandiya’ya da Ukrayna’ya gönderdikleri yardımlar için teşekkür etti.

Müttefiklerle birlikte Ukrayna’ya 8 bin topçu sistem, 2 milyon mermilik mühimmat, 50’den fazla füze sistemi, 3 binden fazla da zırhlı araç desteği sağladıklarını kaydeden Biden, diğer taraftan Rusya’ya yönelik bir taarruz olmadığına, Rus ordusu Rusya’ya dönerse bu savaşın bugün bitebileceğine vurgu yaptı.

Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bugün doğum günü olduğunu hatırlatan Biden, dün itibarıyla 11. ayını dolduran savaşta Ukrayna’ya olan desteğin sonuna kadar devam edeceğinin altını çizdi.

NATO’DAN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’nin Ukrayna’ya Abrams tankları temin etme kararı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimin Abrams tanklarıyla ilgili kararından memnuniyet duyduğunu belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna’nın kendini savunmasına verdiği destekte birlik içinde olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, “İngiltere’nin Challenger ve Almanya’nın Leopard 2 tanklarıyla birlikte bunlar Rusya’ya karşı savaşta ciddi bir fark yaratabilir.” ifadesini kullandı.

ABD’Lİ YETKİLİLER DUYURMUŞTU

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üç üst düzey ABD’li yetkili, düzenledikleri telekonferansta, ABD’nin Ukrayna’ya Abrams tankları teminatıyla ilgili basın mensuplarını bilgilendirmişti.

Ukraynalıların savunma kabiliyetlerini geliştirmek adına bu ülkeye 31 adet M1 Abrams tankı verileceğini açıklayan yetkililer, Ukraynalıların, uzun vadede topraklarını savunabilmek ve yeni taarruzlara karşı hazırlıklı olmak için bir süredir zırhlı araç talep etmeleri karşılığında söz konusu yardımın yapılacağını belirtmişti.

Yetkililer, bir Ukrayna taburuna denk geldiği için 31 M1 Abrams tankının verileceğini belirterek, bunun yanı sıra ülkeye 8 M88 tank kurtarma aracı da gönderileceğini ifade etmişti.

“DÜNYADAKİ EN İYİ TANKLAR”

Abrams’ın “dünyadaki en iyi tanklar” olduğunu söyleyen yetkililer, bu tanklar sayesinde Ukraynalıların sahada manevra kabiliyetlerinin gelişeceğine ve tankların uzun vadede Ukraynalılar için kritik öneme sahip olacağına işaret etmişti.

Yetkililer, ABD’nin, Ukrayna askerleri için tankların nasıl kullanılacağına, bakım ve idamesine dair kapsamlı bir eğitim programı hazırlayacaklarını dile getirerek, söz konusu teminatın bu nedenle zaman alabileceğini ifade etmişti.

Ukraynalı askerlerin Ukrayna dışında bir yerde eğitileceğini kaydeden yetkililer, eğitimin nerede yapılacağına dair bilgi paylaşmamış, Abrams tanklarının Ukrayna’ya, geçen hafta duyurulan ABD’nin ordu envanterinden 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım paketi kapsamında verileceğini belirterek, bu paketin muhtelif türlerde 500’den fazla zırhlı araç ile hava savunma ve top mermisi gibi çeşitli teçhizatlar içerdiğini aktarmıştı. (AA)

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