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ABD’den Suriye’ye operasyon: IŞİD’in lideri öldü

Kaosun ve şiddetin 10 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye'de uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bir gelişme yaşandı... ABD, dün Suriye'de düzenlenen askeri operasyonda IŞİD'in liderinin öldürüldüğünü duyurdu.

Sozcu.com.tr
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ABD’den Suriye’ye operasyon: IŞİD’in lideri öldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bugün bir duyuru yaparak, bölgede IŞİD’e karşı askeri bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Suriye’de gerçekleştirilen operasyon sonrasında Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri isimli IŞİD liderinin öldürüldüğü belirtildi.

Yetkililer al-Jabouri’nin IŞİD’in Avrupa’daki terör saldırılarının arkasındaki isim olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada teröristin IŞİD’in liderlik yapısında da üst sıralarda yer aldığının altı çizildi.

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