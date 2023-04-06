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ABD’den tehdit mesajı gibi tatbikat! 26 ülke katılacak

ABD, 26 ülkeyle birlikte 10 Avrupa ülkesine yayılan 2 aylık bir askeri tatbikat yapacak.

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ABD’den tehdit mesajı gibi tatbikat! 26 ülke katılacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında, ABD'nin Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri Komutanlığının 22 Nisan'da başlayacak “Defender Europe 2023” tatbikatına liderlik edeceğini açıkladı.

Singh, bu yılki tatbikatta ABD Uzay Kuvvetlerinin stratejik konuşlandırılması ve bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin diğer müttefik ve ortak ülkelerle çalışabilirliğine odaklanılacağını kaydetti.

ABD'nin 90 bin askerle tatbikata katılacağı bilgisini veren Singh, 26 ülkeden 17 bin askerin de tatbikata katılacağını ve tatbikatın çapının 10 ülkeye yayılacağını dile getirdi.

Singh, Pentagon'un tatbikat için 7 bin parça ekipman gönderdiğini ve bunların İspanya'ya ulaştığını ifade etti.

Sözcü Yardımcısı Singh, ABD'nin ayrıca Avrupa'da konuşlu 13 bin parça ekipmanının daha tatbikata katılacağını belirtti. (AA)

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