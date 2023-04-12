ABD’den Türk şirketlerine yaptırım

ABD, Rusya'nın yaptırımları delmesine yardım eden Türkiye merkezli kuruluşlara yaptırım getirdi.

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ABD, Rusya’ya yönelik ihracat kısıtlamalarını ihlal ettiğini ve Rusya’ya savaşta destek olduğunu tespit ettiği Türkiye merkezli en az dört kuruluşa yaptırım getirdi.

Bu yaptırımlar, geçen yıl başlayan Ukrayna savaşından bu yana ABD’nin Türkiye’ye yönelik attığı en büyük adım oldu.

120’DEN FAZLA KİŞİ VE KURULUŞ VAR

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı yaptırımların kapsamında, 20’yi aşkın ülkedeki 120’den fazla kişi ve kuruluş var.

Yaptırım uygulanan Türkiye merkezli kuruluşlar arasında hem sivillerin kullandığı hem de askeri alanda kullanılabilen ‘çift kullanımlı’ ürünlerin Rusya’ya götürülmesine yardım etmekle suçlanan bir elektronik şirketi ve teknoloji alım satımı yapan bir şirketi var.

ABD’li yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada yaptırımların hedefindeki denizcilik ve ticaret alanında faaliyet gösteren Türkiye merkezli kurum ve kişilerin ‘Rusya bağlantılı’ ya da ‘Rus kontrolünde’ olduğunu ifade etti.

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