ABD’den “Türkiye” kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere oynadığı yapıcı rolü takdir ettiklerini vurguladığı Türkiye'nin, iki ülke ile ilişkilerini barış umudu için kullandığını söyledi. Price ayrıca, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinin talebi üzerine, resmi yazışmalarda “Turkey” yerine “Türkiye” ifadesini kullanacaklarını açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’da ateşkes ilan etmesi üzerine Türkiye’nin bu konudaki çabalarına yönelik sorulara yanıt veren Price, “Türkiye’nin bu barbarca savaşı sona erdirme çabasıyla oynadığı yapıcı rolü çok takdir ediyoruz. Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan kararlı bağlılığını ve Ukrayna ile Rusya arasındaki diyaloğu geliştirme çabalarını takdir ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ankara’nın savaşın başından beri “yapıcı bir oyuncu” olduğunu kaydeden Price, “Türkiye yapıcı bir oyuncu oldu. Diyaloğu ve anlamlı diplomasiyi geliştirmeye çalıştı.” diye konuştu.

Price, ateşkes konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ev sahipliği yaptığı Karadeniz Tahıl Girişimi’nde oynadığı role de dikkat çekti.

Sözcü şöyle devam etti:

“Türkiye’nin oynadığı rol olmasaydı bu mekanizma (Tahıl Girişimi) yenilenemezdi. Sonuç olarak, bu mekanizma dünyanın en muhtaç ülkelerine tonlarca tahıl sağlayan bir mekanizmadır. Türkiye, NATO üyesi olarak konumu ve uluslararası toplumla iyi ilişkilerini kullanmanın yanı sıra Ukrayna ve Rusya ile olan ilişkilerini de kullanarak barış umutlarını yeşertmeye çalıştı.”​​​​​​​

Price, nihayetinde bu çabalarının başarısız kalması durumunda sorumluluğun Türkiye’nin değil Moskova’nın olduğunu da dile getirdi.

RESMİ YAZIŞMALARDA “TÜRKİYE” KULLANILACAK

Gün içinde Türkiye ile ABD'nin IŞİD finans kaynaklarına yönelik ortak adımları üzerine ABD Dışişlerinde yapılan yazılı açıklamada da “Türkiye” ifadesi kullanıldı.

Basın toplantısında bu değişikliğin ne zaman yapıldığına ilişkin bir soruya yanıt veren Price, Bakanlığın, Türkiye'nin ismine yönelik değerlendirmesini bu sabah tamamlayıp uygulamaya koyduğunu bildirdi.

Price, “Türk Büyükelçiliğinin yazışmalarda ülke isminin bu şekilde kullanılması talebinde bulunduğunu teyit ediyorum. Bu değişiklik her zaman olduğu gibi ABD Coğrafi İsimler Kurulu tarafından da onaylandı.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, tüm platformlarında isimlerin kullanımı konusunda bir süreç işlettiğini belirten Price, Coğrafi İsimler Kurulunun aynı zamanda ABD halkının anlamasını kolaylaştırmak üzere “Turkey” ve “Republic of Turkey” (Türkiye Cumhuriyeti) isimlerinin de kullanılabileceğine izin verdiğini kaydetti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ONAYLAMIŞTI

Birleşmiş Milletler, Ankara’nın talebinin ardından 1 Haziran 2022’de “Turkey” ibaresi yerine, ülke isminin “Türkiye” olarak kullanılmasını onaylamıştı.

Daha önce de ihraç ürünlerinde “Made in Turkey” yerine “Made in Türkiye” ibaresi kullanılmaya ve dünyaya tanıtılmaya başlanmıştı.

Geçen yıl ocak ayında İletişim Başkanlığı da “Hello Türkiye” kampanyası ile Türkiye adının uluslararası tanıtımını yapmaya başlamıştı. (AA)