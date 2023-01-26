ABD’den Türkiye’de ifade özgürlüğü tepkisi: Endişeliyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nu azarladığı görüntülere ABD’den tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik yaygın kısıtlamalardan endişe duymaya devam ediyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve yanındaki vekillerin gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nu azarlayıp tartaklamasına ABD'den tepki geldi.

ABD merkezli Amerika'nın Sesi televizyonunun Ankara muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu, önceki gün TBMM koridorunda Bahçeli'ye mikrofon uzatarak, “Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı tartışılıyor, Meclis'te karar alınmazsa… Görüşleriniz nedir acaba?” sorusunu sormuştu. Bahçeli, Yazıcıoğlu'na, “Siz ben dinlememişsiniz galiba o anlaşılıyor” diye yanıt vermişti.

Muhabir, alandan uzaklaşmak isteyen Bahçeli'ye bu kez “Sinan Ateş cinayetinde MHP'ye yönelik suçlamalar…” diye başlayan bir soru yöneltirken MHP lideri sinirlenerek “İşine bak, hadi” demişti. 25 yıllık gazeteci Yazıcıoğlu, MHP'li vekillerin müdahalesine de maruz kalmıştı.

Bu görüntüler Türkiye'deki basın örgütlerinin tepkisini çekerken ABD'den de tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yıldız Yazıcıoğlu'nun Bahçeli ve korumaları tarafından tartaklanmasına tepki göstererek “İfade özgürlüğü, bazılarının tartışmalı ya da rahatsız edici bulduğu söylemleri içerdiğinde bile demokrasiyi güçlendirir ve korunması gerekir” dedi.

Price, “Amerika’nın Sesi haberciliği uzun zamandır objektif haber ve bilgi için hayati bir kaynak olmuştur. ABD, Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik yaygın kısıtlamalardan endişe duymaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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