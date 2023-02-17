ABD’den Türkiye’ye askeri yardım açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ‘‘ABD askeri helikopterleri Türkiye'deki ABD'li ve uluslararası müdahale ekiplerinin yanı sıra ekipman ve yardım malzemeleri için de kritik bir destek sağlıyor’’ dedi.

Sozcu.com.tr

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerin ardından ABD’nin sağladığı yardımlarla ilgili konuştu.

VOA Türkçe’nin aktardığı habere göre, Türkiye'de arama ve kurtarma ekiplerinin bu hafta da canlı kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiğini kaydeden Kirby, ‘‘ABD askeri helikopterleri Türkiye’deki ABD’li ve uluslararası müdahale ekiplerinin yanı sıra ekipman ve yardım malzemeleri için de kritik bir destek sağlıyor'' dedi.

Kirby ekiplerin bugün de İncirlik Hava Üssü'nden bölgedeki çeşitli noktalara çadırlar, su ve sanitasyon malzemeleri, hijyen kitleri, çocuk bezleri, ısıtıcılar ve jeneratörler dahil yaklaşık 18 ton kritik yardım malzemesi ve ayrıca yardım çalışanı götürdüklerini açıkladı.

ABD silahlı kuvvetlerinin destek vermeye hazır bir şekilde beklediğini hatırlatan John Kirby, “Ancak elbette bunu Türk Hükümeti ile birlikte yapacağız. ABD Avrupa Komutanlığı, ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa Komutanlığı'nı askeri çabalarımızın liderliği olarak atadı. Gerekmesi halinde kıtada ve Akdeniz’de sahip olduğumuz çok sayıda askeri kabiliyet var. Türk Hükümeti ile tam bir istişare içinde ve onların en iyi ihtiyaçları belirlediği şekilde hareket ediliyor'' diye konuştu.

John Kirby, toplantıda Dışişleri Bakany Antony Blinken'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarete de değinerek “Bakan Blinken Pazartesi günü Türkiye’de devam eden müdahale çabalarımızı ve Türkiye’deki çabaları değerlendirmek üzere sahada olacak” dedi.

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