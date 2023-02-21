ABD’den Türkiye’ye gönderilen Fairfax Bölge İtfaiyesi arama kurtarma ekibi geri döndü

ABD'nin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği Fairfax Bölge İtfaiyesi arama kurtarma ekibi ülkeye geri döndü.

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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) çalışması kapsamında Türkiye'de arama kurtarma faaliyetlerine katılan yaklaşık 90 kişilik ekibi, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, USAID Başkanı Samantha Power ve aileler karşıladı.

Arama kurtarma ekibiyle tören alanına girişte tek tek tokalaşan Mercan, burada yaptığı konuşmada, “Kalbimizin en derininden size teşekkür ederiz. Türkiye’deki depremlerin ardından yaptığınız her şey için size minnettarız.” dedi.

Mercan, “İlk depremden birkaç saat sonra enkaz altında kalanları ilk kurtaranlardan biri olduğunuz için size minnettarız. Bu insani amaç için canlarınızı tehlikeye attığınız, evlerinizde yaşamlarınıza ara vermek zorunda kaldığınız ve ailelerinizi geride bıraktığınız için size minnettarız.” diye konuştu.

Deprem felaketinde Amerikan halkının Türk halkına verdiği desteğe vurgu yapan Mercan, “Bu depremlerde Amerikan halkı bizimle, Türk insanı ile yan yana durdu. Benim ülkem Türkiye, ABD’deki dostları, ortakları ve müttefiklerinin verdiği desteği ve yardımları asla unutmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

USAID Başkanı Samantha Power da arama kurtarma ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Power, ekibin deprem bölgesinde dondurucu soğuklar gibi inanılmaz koşullar altında çalıştığına işaret ederek, “Oraya erkenden giderek, orada ilk önce bulunarak, Türkiye ve Suriye’deki dostlarımıza bağlılığımızın gerçekliğini gösterdiniz. Ülkenize iyi bir şekilde hizmet ettiniz.” şeklinde konuştu.

Fairfax Bölge İtfaiyesi arama kurtarma ekibi, depremlerin ardından 8 Şubat'ta Türkiye'ye ulaşmış, Adıyaman'da arama ve kurtarma çalışmalarına katılmıştı. (AA)

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