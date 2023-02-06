ABD’den Türkiye’ye taziye ve destek mesajları

ABD Kongresinin üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinden birçok milletvekili ve iş dünyasından önde gelen isimler, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye destek mesajları paylaştı. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, 79 kişilik iki takımın önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gideceğini, ayrıca Türkiye ve Suriye’ye insani yardım fonu sağlayacaklarını açıkladı.

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Günlük basın toplantısında ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerinde taziyede bulundu. Price, Dışişleri Bakanlığının Türkiye ile temasta olduğunu ve her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü ifade eden Price, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenlerin yanında olduklarını vurguladı.

AA muhabirinin ABD'nin Türkiye'ye göndereceği arama kurtarma ekibine ilişkin sorusuna yanıt veren Price, 79 kişiden oluşan iki arama kurtarma ekibinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gideceğini söyledi.

Price, “Bu yardımımızın bir unsurudur. Buna vereceğimiz daha geniş bir destek de sınırın iki tarafına sağlanacak ek fon için de çalışıyoruz.” dedi.

Price ayrıca, ABD'nin, İncirlik Hava Üssü’nde kullandığı tesisleri de yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerine açmaya hazır olduğunu belirtti.

CUMHURİYETÇİLER VE DEMOKRATLAR TÜRKİYE’NİN YANINDA

Milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Türkiye’nin yanı sıra Suriye için taziye mesajları paylaşırken, ABD’nin depremzedelere yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

ABD Senatosundaki Demokratların Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bu depremde hayatını kaybeden herkes için dua ediyoruz ve yardım etmeye hazırız.” ifadesini kullandı.

Senato’daki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell ise tüm dünyanın, depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte yas tuttuğunu kaydederek, hayatta kalanları kurtarmak için çalışan herkese dua ettiğini söyledi. McConnell, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin ve halihazırda Esed rejimi altında her gün acı çeken Suriye halkının yanındayız.” dedi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez de depremden etkilenen Türk ve Suriyeli ailelere taziyelerini ileterek,”Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak, ABD hükümetinin bu yürek burkan felaketten etkilenen herkese ihtiyaç duyulan yardımının zamanında sağlanması için çalışmaya devam edeceğim.” açıklamasında bulundu.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, “Dualarım, depremlerin yol açtığı yıkım ve can kaybı için yas tutan Türkiye ve Suriye’deki ailelerle birlikte” diyerek, Amerikalıların yardıma hazır olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetçi milletvekili Marjorie Taylor Greene, “Türkiye ve ölümcül depremlerden etkilenen diğer ülkeler için dua ediyoruz.” dedi.

“Kalbim, tasavvur edilemez acılar ve kayıplara yol açan yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halklarıyla” diyen New Jersey Senatörü Demokrat Cory Booker da ABD’nin, kurtarma çabalarına destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Senatör Jack Reed, Türkiye ve Suriye’deki depremlerde ailesini, arkadaşlarını ve sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı dileyerek, “ABD ve uluslararası toplum, arama, kurtarma ve acil durum ekipleriyle ağır darbe alan bölgelere yardım etmeye hazır.” sözlerini paylaştı.

Dualarının Türkiye ve Suriye’den etkilenenlerle birlikte olduğunu belirten Milletvekili Brad Schneider, “Bu trajedinin ardından arama, kurtarma ve genel yardımı desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım.” ifadesini kullandı.

APPLE ŞİRKETİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞTA BULUNACAK

Milletvekili Ilhan Omar da Türkiye ve Suriye’ye dualarını ilettiğini ifade etti. Demokrat Senatör Chris Van Hollen da kalplerinin depremde sevdiklerini kaybeden herkesle olduğunu kaydederek, ABD’in ihtiyacı olan herkese yardım etmek için acil yardım göndermeye hazır olduğunu aktardı.

Demokrat Partilli Milletvekili Ritchie Torres de ABD’nin depremden etkilenenler için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith, Türkiye ve diğer ülkelerde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, “Türkiye bizim değerli NATO müttefikimizdir ve yardım sağlamaya hazırız.” paylaşımında bulundu.

Apple, Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook da Türkiye ve Suriye’ye taziyelerini ileterek, “Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak.” açıklamasına yer verdi. (AA)

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