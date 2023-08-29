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ABD’den Ukrayna’ya askeri yardım

ABD, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için 250 milyon dolarlık ilave askeri yardımında bulunduğunu duyurdu.

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ABD’den Ukrayna’ya askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD yönetiminin Ağustos 2021’den bu yana Ukrayna’ya 45'inci askeri yardım paketi sağladığı bildirildi.

250 milyon dolar tutarındaki ek yardım paketinin, Ukrayna’nın, Rusya’nın devam eden savaşına karşı koymasına yardımcı olacak ek hava savunma malzemeleri, topçu mühimmatı, mayın temizleme ekipmanları, roketler, tıbbi araçlar, yedek parçalar ve savaş alanında kullanılacak diğer ekipmanları içerdiği kaydedildi.

Açıklamada ABD'nin, Ukrayna’ya acil savaş alanı ihtiyaçlarını ve uzun vadeli güvenlik yardımı gereksinimlerini karşılayabilecek imkanlar sağlamak için müttefik ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceği belirtildi. (AA)

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