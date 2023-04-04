ABD’den üst düzey heyetler, Kiev’de Zelenskiy ile görüştü

ABD Temsilciler Meclisinden bir heyet, Ukrayna'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

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Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Turner, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, kendi partisinden milletvekilleri Chris Stewart, Darin LaHood ve Rich McCormick’in de bulunduğu bir heyet ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret ettiğini ve Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Turner, ABD’de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partinin, Rusya’ya karşı mücadelesinde Ukrayna’ya destek vermeye devam ettiğinin altını çizdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi sitesinden yapılan açıklamada da, Zelenskiy’nin görüşmede, ABD’nin desteğinin önemini vurguladığı bildirildi.

Açıklamada, ABD’den Ukrayna’ya yapılacak yardımlar ve Kongre’nin bu süreçteki rolünün masaya yatırıldığı aktarıldı.

“UKRAYNA’YA VERİLEN DESTEK ABD’NİN ÇIKARIYLA İLGİLİ”

Zelenskiy, ayrıca 2024 başkanlık seçimleri için adı geçen isimlerden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo başkanlığındaki Amerikalı politikacılar, iş insanları ve hayırsever kurumların temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Pompeo, ziyarete ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda, “Ukrayna’dan yeni ayrıldım. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in işgalinin verdiği zararı gördüm ve Ukrayna halkının cesaretinden ilham aldım. Şu çok açık: Ukrayna’nın bu savaşı bitirmesine yardım etmek Amerika’nın temel çıkarınadır.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’ya verilen desteğin “küresel demokrasi” gibi soyut ideallerle değil, ABD’nin kendi ulusal ve ekonomik güvenliğini güçlendirmekle ilgili olduğunu belirten Pompeo, “Putin kazanırsa, ABD’ye yapılan kritik ihracatı kontrol edecek ve Avrupa’da daha geniş bir savaşın eşiğinde olacak. Bunun olmasına izin veremeyiz.” dedi.

Pompeo, bu kapsamda Ukrayna’ya destek olmaya devam etmenin önemini vurguladı. (AA)

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