AB’de Türklerin kabul oranı geriliyor

AB istatistiklerine göre 2023'ün ilk yarısında iltica başvuruları yüzde 28 arttı; Türklerin kabul oranı geriliyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği İltica Ajansı, 2023 yılının ilk yarısında iltica başvurularının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 oranında arttığını kaydetti.

Türk başvuru sahiplerinin 2019’da yüzde 54 olan kabul oranı ise 2023’te yüzde 28’e kadar geriledi.

Euronews Türkçe’nin aktardığı habere göre, Avrupa Birliği İltica Ajans (EUAA), 2023 yılının ilk yarısında AB ülkeleri ile Norveç ve İsviçre’de kaydedilen iltica başvurularının yüzde 28 arttığını duyurdu. Ocak ayı ile Haziran ayı sonu arasında bu 29 ülkede yaklaşık 519 bin sığınma başvurusu yapıldı. Ajans, “mevcut eğilimlere göre, başvuruların yıl sonuna kadar bir milyonu aşabileceği” tahmininde bulundu.

Başvuruların yüzde 44’ünü Suriyeliler, Afganlar, Venezuelalılar, Türkler ve Kolombiyalılar oluşturdu.

SURİYELİLERDE KABUL ORANI YÜZDE 95

Raporda, birçok Avrupa ülkesinde başvuruları işleme koyma konusunda yavaşlama olduğunu kaydedildi. İlk aşamada yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 41’i olumlu yanıt aldı. Karar bekleyen vaka sayısı ise 2022 yılına kıyasla yüzde 34 arttı.

Suriyelilere yaklaşık yüzde 95 oranında, Afganlara ise yaklaşık yüzde 58 oranında uluslararası koruma sağlanmaya devam edildi.

Raporda Türkiye’den yapılan başvuruların kabul oranının son dört yılda düzenli olarak azaldığına dikkat çekildi. Kabul oranı Mayıs 2022’de yüzde 41’di.

Aynı dönemde Türkiye’den başvurular 5 bin 400 kişiyle geçen yılın mayıs ayına göre üçte iki oranında yükseldi. 2023’ün ilk altı ayında Türkiye’den 34 bin 25 kişi iltica başvurusu yaptı.

Diğer yandan Ruslar ve İranlıların iltica başvurularında kabul oranı arttı. Rusların kabul oranı 2021’de yüzde 20 iken bu yıl yüzde 35’e çıktı. Aynı şekilde İran için bu oran 2020’de yüzde 31’den bu yıl yüzde 47’ye yükseldi.

Bu arada yılın ilk yarısındaki iltica başvuruları 2015-2016’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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