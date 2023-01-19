AB’den göçmenleri Türkiye’ye geri itme uygulamasını engelleme sözü

Frontex'in yeni Direktörü Leijtens, Ege Denizi'nde geri itmelerin engelleneceği güvencesi verdi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliğinin (AB) sınır koruma ajansı Frontex’in yeni Direktörü Hans Leijtens, “Çalıştığım insanların ‘geri itme’ denilen şeyin bir parçası olmamasından sorumluyum. Eğer bir şey yasal değilse, yasak olmalı. Dolayısıyla bunun çok açık olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Leijtens, AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile Brüksel’de düzenlediği ortak basın toplantısında, 1 Mart itibarıyla göreve başlayacağı için onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Varşova merkezli kuruluşun pek çok zorlukla karşı karşıya olduğunu belirten Leijtens, “Üye devletleri sınırlarını koruma konusunda destekleyecek insanlarla çalışacağım konusunda rahatım. Frontex çalışıyor ve gerçekten somut sonuçlar elde ediyor. Daha fazla gelişim yolunda hızla ilerlemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Leijtens, sınır geçişlerinin modernizasyonu için çalıştıklarını ifade ederek, Şengen ve AB üyelerinin sınır geçişleriyle ilgili de çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Leijtens, Ege’de Yunanistan’ın geri itmelerine göz yumduğu, hatta işbirliği yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Frontex’le ilgili bir gazetecinin “Basit bir ‘evet’ ya da ‘hayır’ sorusu. Gözetiminiz altında yasa dışı geri itme uygulamasına son vermeyi taahhüt ediyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çalıştığım insanların ‘geri itme’ denilen şeyin bir parçası olmamasından sorumluyum. Eğer bir şey yasal değilse, yasak olmalı. Dolayısıyla bunun çok açık olduğunu düşünüyorum.” (AA)

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