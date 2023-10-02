AB’den ‘Kendi bilecekleri iş’ diyen Erdoğan’a yanıt

AB Komisyonu sözcülerinden Ana Pisonero, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı "Eğer artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa, işin o tarafı da kendi bilecekleri iştir" açıklamasıyla ilgili konuştu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile işbirliği ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki sürdürmeye bağlı olduğunu teyit etti.

AB Komisyonu sözcülerinden Ana Pisonero, basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamalar ve Türkiye’nin üyelik süreciyle ilgili soruyu yanıtladı. Türkiye ile karşılıklı yarara dayalı ilişki kurulmasının ve Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli ortamın sürdürülmesinin AB’nin çıkarına olduğunu belirten Pisonero, “AB, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, uluslararası hukuka ve bölgesel istikrara yönelik taahhütler temelinde ortak refah ve istikrara yönelik yapıcı bir ilişkiye doğru ilerlemek amacıyla Türkiye ile ilişki kurmaya hazırdır” diye konuştu.

Pisonero, AB Komisyonunun stratejik ve ileriye dönük şekilde ilerlemek amacıyla AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatına ilişkin hazırladığı raporla ilgili çalışmaların sürdüğünü, bunun yanı sıra yakın zamanda genişleme paketi çerçevesinde Türkiye’ye yönelik yıllık raporun da yayımlanacağını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, TBMM’nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “(AB) Eğer, artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa, işin o tarafı da kendi bilecekleri iştir. Biz, demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag Kriterlerini gerekirse Ankara Kriterleri yapar yine yolumuza devam ederiz” ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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