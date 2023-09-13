AB’den Kıbrıslı Türklere milyonlarca euro yardım

Avrupa Birliği (AB), Kıbrıslı Türkleri 31,7 milyon euroluk yardım programıyla destekleyecek.

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AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk toplumu için hazırlanan 2023 Eylem Programı’nın onaylandığı belirtildi.

Toplam 31,7 milyon euro bütçeli programın, Kıbrıs Adası’nın yeniden birleşmesini kolaylaştırmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, bu çerçevede Kıbrıslı Türk hellim peyniri üreticilerinin, AB standartlarına uyumuna katkı sağlanacağı ve Yeşil Hat boyunca ticaretin destekleneceği ifade edildi.

Açıklamada, yerel işletmelere özel teknik yardım ve hibeler sunulacağı, mesleki eğitim ve öğretime destek verileceği, istihdamın artırılacağı ve işgücü hareketliliğinin kolaylaştırılacağı aktarıldı.

688 MİLYON EURO FON TAHSİS EDİLDİ

Güven inşa etmek amacıyla, Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi ile Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne fon sağlamaya devam edileceği belirtilen açıklamada, Kıbrıslı Türklerin akademik burs programının da destekleneceği bildirildi.

Açıklamada, yardım programının enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji girişimlerini daha fazla teşvik edeceği vurgulandı. Destek programı kapsamında, 2006 ve 2023 arasında çeşitli projelere 688 milyon euro fon tahsis edildiği hatırlatıldı. (AA)

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